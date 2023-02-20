Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Казахстанец задержан с синтетическими наркотиками в Кыргызстане

    20 Февраля 2023, 17:34

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в ходе проведения профилактических мероприятий задержан гражданин Республики Казахстан с психотропными и синтетическими наркотиками, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы столичного ГУВД, 12 февраля 2023 года в 00:28 на автостоянке Восточного автовокзала города Бишкека в ходе личного обыска у задержанного обнаружено и изъято 250 пакетиков наркотических веществ (каждый по 0,4гр), общим весом 313 грамм.

    По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

    Подозреваемый Ж.Э. 2004 года рождения арестован и водворен в СИЗО-1 г.Бишкек. Расследование продолжается, ведутся оперативные-розыскные мероприятия по установлению нарколаборатории и всех причастных лиц.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Борьба с преступностью Кыргызстан Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане