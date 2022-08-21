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    00:41, 21 Август 2022 | GMT +6

    Казахстанец вышел в финал чемпионата мира по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Борец из Казахстана Юсуф Мациев стал финалистом чемпионата мира по борьбе до 20 лет, который в эти дни проходит в болгарской Софие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальной схватке в весовой категории до 97 кг Юсуф Мациев встретился с представителем Кыргызстана Нарманбетом Раймалы Уулу и одержал уверенную победу со счетом 11-2. В финале соревнований казахстанец поборется с иранцем Али Рамазанели Абедидарзи. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

    Другой казахстанец Динмухаммед Кошкар не смог пробиться в финал, уступив в полуфинальной схватке азербайджанскому спортсмену Канану Абдуллазаде со счетом 2-9.


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