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    Казахстанец выиграл золото чемпионата мира по джиу-джитсу

    4 Ноября 2022, 18:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби прошел чемпионат мира по джиу-джитсу. По его итогам казахстанец Руслан Исраилов завоевал единственную золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

    Руслан Исраилов – обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Он бился в весовой категории до 85 килограммов. В его весе было заявлено 34 спортсмена. Руслан провел пять схваток и занял первое место.

    Принципиально важная и самая тяжелая для казахстанца была схватка в финале. Против него вышел представитель Канады Нейтон Дос Сантос. В 2019 году на чемпионате мира Руслан проиграл ему, поэтому он сделал все, чтобы взять реванш. В итоге он стал единственным золотым медалистом в сборной Казахстана.

    Следующие важные соревнования для Руслана Исраилова - Азиатские игры. Он является действующим чемпионом турнира, золотую медаль завоевал в 2018 году.


    Фото: sports.kz
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