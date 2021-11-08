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Казахстанец выиграл «серебро» турнира по настольному теннису в Словении

8 Ноября 2021 14:42
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Казахстанец выиграл «серебро» турнира по настольному теннису в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лашко (Словения) завершился турнир по настольному теннису серии WTT Contender. На данных соревнованиях медалью смог отметиться казахстанский мастер малой ракетки Кирилл Герасименко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Olympic.kz.

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Лидер команды Казахстана уверенно вышел в финал престижного турнира, обыграв Бенце Майороша (Венгрия) — 3:1, Хирото Шинозуку (Япония) — 3:0, Пола Дринкхолла (Англия) — 3:2 и Лю Диншо (Китай) — 4:3.
А в решающем матче за первое место Герасименко играл с представителем Китая Лян Цзинкунь. Счёт встречи составил 4:0 в пользу оппонента. Кирилл Герасименко стал серебряным призёром WTT Contender.
Отметим, что победитель турнира Лян Цзинкунь является 12-й ракеткой мира, бронзовым призёром чемпионата мира-2019 в личном и парном разрядах, обладателем Кубка мира в командном зачёте, двукратным чемпионом Азии в паре и в команде.

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#Соотечественники   #Спорт  
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