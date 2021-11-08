Казахстанец выиграл «серебро» турнира по настольному теннису в Словении
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лашко (Словения) завершился турнир по настольному теннису серии WTT Contender. На данных соревнованиях медалью смог отметиться казахстанский мастер малой ракетки Кирилл Герасименко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Olympic.kz.
Лидер команды Казахстана уверенно вышел в финал престижного турнира, обыграв Бенце Майороша (Венгрия) — 3:1, Хирото Шинозуку (Япония) — 3:0, Пола Дринкхолла (Англия) — 3:2 и Лю Диншо (Китай) — 4:3.
А в решающем матче за первое место Герасименко играл с представителем Китая Лян Цзинкунь. Счёт встречи составил 4:0 в пользу оппонента. Кирилл Герасименко стал серебряным призёром WTT Contender.
Отметим, что победитель турнира Лян Цзинкунь является 12-й ракеткой мира, бронзовым призёром чемпионата мира-2019 в личном и парном разрядах, обладателем Кубка мира в командном зачёте, двукратным чемпионом Азии в паре и в команде.
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