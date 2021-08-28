Казахстанец выиграл престижный турнир в Венгрии

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – На соревнованиях третьей категории серии Tennis Europe среди юниоров до 14 лет в Будапеште прошли финальные матчи, где честь Казахстана защищал Зангар Нурланулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Победу одержал первый сеянный — наш Зангар Нурланулы, достаточно уверенно в финале взявший верх над россиянином Алексеем Савгира — 6:4, 6:1. Не так давно и также в Будапеште Зангар уже играл в решающем матче, но тогда упустил титул, а сейчас взял уверенный реванш.

Таким образом, юный казахстанец завоевал своё второе чемпионство в серии Tennis Europe в одиночном разряде за последние два года.

«В целом турнир для меня прошел очень хорошо и удачно. Самый сложный матч у меня был в полуфинале против местного теннисиста, где мне удалось победить в трех сетах. Было волнение, но я справился и выиграл решающую партию со счетом 6:1. Я рад, что выиграл этот турнир и, надеюсь, эта победа - не последняя» - отметил Зангар Нурланулы.

Еще один юный казахстанец Михаил Мищенко в дуэте с россиянином Алексеем Жилкиным стал финалистом турнира в Ереване Artur Shilajyan Memorial Cup TE-12. В решающей игре казахстанско-российская пара уступила россиянам Глебу Пирогову и Артему Семенову со счетом 2:6, 4:6.



