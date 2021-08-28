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    Казахстанец выиграл престижный турнир в Венгрии

    28 Августа 2021, 19:06

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – На соревнованиях третьей категории серии Tennis Europe среди юниоров до 14 лет в Будапеште прошли финальные матчи, где честь Казахстана защищал Зангар Нурланулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Победу одержал первый сеянный — наш Зангар Нурланулы, достаточно уверенно в финале взявший верх над россиянином Алексеем Савгира — 6:4, 6:1. Не так давно и также в Будапеште Зангар уже играл в решающем матче, но тогда упустил титул, а сейчас взял уверенный реванш.

    Таким образом, юный казахстанец завоевал своё второе чемпионство в серии Tennis Europe в одиночном разряде за последние два года.

    «В целом турнир для меня прошел очень хорошо и удачно. Самый сложный матч у меня был в полуфинале против местного теннисиста, где мне удалось победить в трех сетах. Было волнение, но я справился и выиграл решающую партию со счетом 6:1. Я рад, что выиграл этот турнир и, надеюсь, эта победа - не последняя» - отметил Зангар Нурланулы.

    Еще один юный казахстанец Михаил Мищенко в дуэте с россиянином Алексеем Жилкиным стал финалистом турнира в Ереване Artur Shilajyan Memorial Cup TE-12. В решающей игре казахстанско-российская пара уступила россиянам Глебу Пирогову и Артему Семенову со счетом 2:6, 4:6.


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    Спорт Венгрия Теннис
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