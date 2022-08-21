03:43, 21 Август 2022 | GMT +6
Казахстанец выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Борец греко-римского стиля из Казахстана Максат Сайлау выиграл медаль чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Болгарии Софие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В схватке за третье место в весовой категории до 87 кг Сайлау боролся с украинским спортсменом Никитой Алексеевым и одержал победу со счетом 3-0. Об этом сообщил
официальный сайт Международной федерации борьбы.
В полуфинале казахстанский спортсмен уступил армянскому борцу Вигену Назаряну.
Ранее сообщалось, что казахстанец Юсуф Мациев стал финалистом мирового первенства в весовой категории до 97 килограммов.