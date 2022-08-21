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    03:43, 21 Август 2022 | GMT +6

    Казахстанец выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Борец греко-римского стиля из Казахстана Максат Сайлау выиграл медаль чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Болгарии Софие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В схватке за третье место в весовой категории до 87 кг Сайлау боролся с украинским спортсменом Никитой Алексеевым и одержал победу со счетом 3-0. Об этом сообщил

    официальный сайт Международной федерации борьбы.

    В полуфинале казахстанский спортсмен уступил армянскому борцу Вигену Назаряну.

    Ранее сообщалось, что казахстанец Юсуф Мациев стал финалистом мирового первенства в весовой категории до 97 килограммов.


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