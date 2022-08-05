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    • Казахстанец во второй раз стал чемпионом США по гребле на каноэ

    5 Августа 2022 15:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 по 5 августа в городе Цинциннати проходит открытый чемпионат США по гребле на байдарках и каноэ. Казахстан на нем представляет 22-летний спортсмен Ануар Акчурин. Об этом пишет «Экспресс К», передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

    Ануар Акчурин во второй раз стал чемпионом США, в 2021 году он уже был обладателем одной золотой и четырех серебряных медалей. В этот раз на дистанции 200 м он обошел других спортсменов и занял первое место.

    Соревнования еще не закончились, поэтому сам спортсмен не смог дать комментарий. Однако поддержать его в США прилетели родители, которые рассказали, как переживали за сына.

    «Нас, конечно, эмоции переполняют, но для него это было очень сложно. Потому что учебу надо было совмещать с занятиями спортом, а в Америке спорт так не поддерживается, как в Казахстане. Готовился он с прошлого года — и вот получил первое «золото», и надеемся, что еще будет. Трудности, конечно, возникали: он единственный казахстанец на этих соревнованиях, ему было тяжело без поддержки», — рассказала мама чемпиона Алмагуль Бахтыгалиева.

    Ануару также предстоит выступить на других дистанциях, чтобы отстоять свой титул.

    Фото: sports.kz
    #Спорт
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