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    Казахстанец уверенно победил узбекистанца на турнире по ММА в Алматы

    27 Августа 2022 20:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На турнире по ММА Octagon 34 в Алматы состоялось противостояние Казахстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский боец Алишер Газиз (1-0) сразился с узбекистанцем Асилбеком Инамовым (1-0). Этот бой прошел в легчайшем весе и был запланирован на три раунда. Он закончился победой Газиза удушающим приемом во втором раунде.

    Таким образом, Алишер Газиз выиграл второй бой в профессиональной карьере, а для Асилбека Инамова это поражение стало первым.


    Фото: sports.kz
    Алматы Спорт Узбекистан Боевые искусства
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