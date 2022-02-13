Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев пополнил сумму своих призовых на Олимпиаде в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале на дистанции 500 метров Ажгалиев финишировал четвертым и заработал 30 000 долларов. Ранее он также выступил в смешанной командной эстафете: сборная Казахстана в составе Абзала Ажгалиева, Яны Хан, Ольги Тихоновой и Дениса Никиши заняла пятое место — каждый из спортсменов получил по 10 000 долларов.

Отметим, что Ажгалиев также добился исторического достижения для Казахстана: ранее отечественные спортсмены никогда не выступали в финале индивидуальных соревнований в шорт-треке.