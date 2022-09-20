Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанец Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Браге

    20 Сентября 2022, 19:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальской Браге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче 1/16 финала против доминиканского теннисиста Ника Хардта (260-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. Матч продлился один час и 15 минут.

    Во время встречи казахстанский теннисист не исполнил ни одной подачи навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл 14 очков и семь геймов подряд.

    Стоит отметить, что на данный момент Тимофей располагается на 242-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.



    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис Португалия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
    Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
    «Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров