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    Казахстанец Тимофей Скатов вышел в третий круг турнира в Португалии

    21 Сентября 2022, 21:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел второй матч на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Браге (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала против французского теннисиста Мануэля Гинара (152-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:0. Матч продлился один час и четыре минуты.

    Во время матча казахстанец исполнил одну подачу навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл 12 очков и девять геймов подряд.

    На данный момент Скатов находится на 242-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.

    Ранее сообщалось, что теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальской Браге.


    Фото: sports.kz

    Спорт Теннис Португалия
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