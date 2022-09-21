Казахстанец Тимофей Скатов вышел в третий круг турнира в Португалии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел второй матч на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Браге (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала против французского теннисиста Мануэля Гинара (152-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:0. Матч продлился один час и четыре минуты.

Во время матча казахстанец исполнил одну подачу навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл 12 очков и девять геймов подряд.

На данный момент Скатов находится на 242-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальской Браге.





Фото: sports.kz