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    Казахстанец Тимофей Скатов в трехчасовом матче одержал сенсационную победу

    7 Октября 2022, 04:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов сыграл во втором круге турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в итальянской Парме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с испанским теннисистом Карлосом Табернером (128-я ракетка мира) Скатов одержал победу в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:2. Матч продлился три часа и 13 минут.

    Во время игры казахстанец (209-я ракетка мира) не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл восемь очков и шесть геймов подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала итальянского грунтового турнира.

    Фото: instagram.com/skatov_timofey

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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