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    Казахстанец Тимофей Скатов проиграл финал квалификации турнира в Хорватии

    24 Июля 2023, 07:44

    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (134-е место в рейтинге ATP) не смог пробиться в основную сетку турнира в Умаге (Хорватия) в одиночном разряде, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале квалификации Скатов встретился с аргентинцем Факундо Багнисом (136-е место) и проиграл ему в трех сетах — 7:5, 4:6, 2:6. Таким образом, вторая ракетка Казахстана досрочно завершил выступление на турнире.

    Ранее Тимофей Скатов разгромил хорвата Йерко Бркича (1940-е место) — 6:2, 6:2.

    Призовой фонд турнира в Умаге составляет 630 705 евро. Победитель заработает 85 605 евро, а также получит 250 рейтинговых очков. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (8-е место).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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