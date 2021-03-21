Казахстанец сыграет главную роль во французском сериале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские актеры Данияр Алшинов и Самал Еслямова снимутся во французском сериале INFINITI, передает МИА «Казинформ».

«Рады объявить о съемках мини-сериала INFINITI − захватывающего расследования и первого путешествия из трущоб бывшего советского города Байконура к модулям МКС, Международной космической станции. Этот триллер противопоставляет красоту казахских степей застывшей вечности космоса, вере предков и достоверности науки», − говорится в анонсе французского телеканала Canal+.

Как отмечается, съемки, начавшиеся 1 марта, пройдут в Казахстане, Украине и Франции. Режиссер - Тьерри Пуро. Главные роли сыграют французская актриса Селин Саллет и Данияр Алшинов. Кроме того, в съемках примет участие казахстанская актриса Самал Еслямова.

Согласно описанию будущего сериала, Международная космическая станция больше не отвечает, а ее экипаж терпит бедствие. В то же время в Казахстане на крыше дома обнаруживают обезглавленный и натертый воском труп Энтони Курца, американского астронавта, в настоящее время выполняющего миссию на МКС. Французский астронавт Анна Зарати, исключенная из космической программы, и казахстанский полицейский Исаак Тургун пытаются расследовать этот странный парадокс…

«Двадцать селфтэйпов, год ожидания, часы читок в зуме и вот я здесь. Моя первая главная роль в международном сериале. Шесть серий по часу, сценарий от которого сложно оторваться, прекрасная заботливая команда, талантливейшие партнеры на площадке. Бесконечная благодарность за это всё, за возможность жить, творить, радоваться. Ал, кеттiк...», - написал в Instagram Д. Алшинов.

Напомним, в январе Данияр Алшинов получил награду в номинации «Лучший драматический актер» за фильм «Бой Атбая» на международном конкурсе IMDb в Нью-Йорке.