Казахстанец стал третьим на турнире по настольному теннису в Египте

31 Октября 2022, 17:10

31 Октября 2022, 17:10

Казахстанец стал третьим на турнире по настольному теннису в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал три медали на крупном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo в Египте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Последней наградой отметился Искандер Харки. Он одержал пять побед в шести встречах и занял итоговое третье место в возрастной категории до 19 лет.

Ранее в Каире золотую и серебряную медали завоевала Сарвиноз Миркадирова.

Фото: olympic.kz