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    Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

    30 Мая 2022, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ислам Усейнов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В столице Азербайджана Баку проходит Кубок мира по пулевой стрельбе.

    Наш соотечественник Ислам Усейнов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. По итогам соревнований он набрал 260,5 баллов и занял третье место.

    Победу одержал Миран Маричич из Хорватии, а «серебро» оформил Лазар Ковачевич из Сербии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Азербайджан
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