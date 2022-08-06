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    • Казахстанец стал третьим на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

    6 Августа 2022 23:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Виктор Степанов стал призером чемпионата мира в Канаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он завоевал бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. В финале А он показал 39.44.

    Первым стал поляк Олексий Колядич. Вторым финишировал немец Нико Пикерт.

    Медаль Виктора Степанова - вторая в истории, завоеванная казахстанцами на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ. До этого представитель нашей сборной Жомарт Сатубалдин поднимался на пьедестал 17 лет назад. В 2005 году он также стал третьим в этой же самой дисциплине, что и В. Степанов.

    Фото: Национальный олимпийский комитет РК.
    #Спорт
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