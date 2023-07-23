Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Казахстанец стал призером «Тракторного биатлона» в Удмуртии

    23 Июля 2023, 09:15

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Семен Косачев из Воткинского района Удмуртии стал победителем международного заезда на фестивале «Тракторный биатлон», второе место занял представитель Беларуси Денис Артюх, третье - представитель Казахстана Николай Сухомлинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Правила состязаний на соревнованиях были схожи с классическим биатлоном, однако в рамках этих состязаний участники преодолевали трассу с различными препятствиями на скорость на тракторах. В соревнованиях участвовали не только мужчины, но и женщины.

    В женском заезде победила Елена Шерстобитова из Кизнерского района Удмуртии, второе место заняла Софья Антонова, представляющая Удмуртский государственный аграрный университет, третье - Марина Панькова из Воткинского района.

    Гости фестиваля могли наблюдать не только заезды на тракторах, но и выступление детского ансамбля, шоу барабанщиков, цирковое представление от детей. Также для гостей подготовили мастер-классы по росписи и ткачеству.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Россия Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    460 прыжков совершили спортсмены на чемпионатах Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту
    «Ауыл аманаты»: около 100 кордайских семей открыли свое дело
    Свыше 3 млн тонн урожая планируют собрать в Туркестанской области
    Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах