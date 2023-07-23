Казахстанец стал призером «Тракторного биатлона» в Удмуртии

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Семен Косачев из Воткинского района Удмуртии стал победителем международного заезда на фестивале «Тракторный биатлон», второе место занял представитель Беларуси Денис Артюх, третье - представитель Казахстана Николай Сухомлинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Правила состязаний на соревнованиях были схожи с классическим биатлоном, однако в рамках этих состязаний участники преодолевали трассу с различными препятствиями на скорость на тракторах. В соревнованиях участвовали не только мужчины, но и женщины.

В женском заезде победила Елена Шерстобитова из Кизнерского района Удмуртии, второе место заняла Софья Антонова, представляющая Удмуртский государственный аграрный университет, третье - Марина Панькова из Воткинского района.

Гости фестиваля могли наблюдать не только заезды на тракторах, но и выступление детского ансамбля, шоу барабанщиков, цирковое представление от детей. Также для гостей подготовили мастер-классы по росписи и ткачеству.