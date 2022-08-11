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    • Казахстанец стал победителем турнира по настольному теннису в Швеции

    11 Августа 2022 12:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль крупного турнира WTT Youth Contender в Хельсингборге (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    Алан Курмангалиев стал чемпионом соревнований среди 15-летних спортсменов. По ходу турнира он обыграл датчанина Януса Бедстеда (3:0), Баламуругана Раджасекарана из Индии (3:1), немца Фридриха Кун Фон Бургсдорфа (3:1), шведа Питера Алестедта (3:0).

    В полуфинале казахстанец не оставил шансов корейцу Ли Сынсу - 3:0. В решающем матче Алан Курмангалиев встретился с еще одним представителем команды Южной Кореи Квон Хеком. Противостояние завершилось со счетом 3:1 - казахстанский спортсмен завершает турнир с золотой наградой.

    Данная награда стала для него пятнадцатой, завоеванной на международном уровне.

    Ранее Алан Курмангалиев стал вторым на турнире по настольному теннису в Испании и завоевал две медали турнира по настольному теннису WTT Youth Star Contender в Катаре.


    Фото: olympic.kz
    #Спорт #Теннис
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