Казахстанец стал победителем турнира по настольному теннису в Швеции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль крупного турнира WTT Youth Contender в Хельсингборге (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Алан Курмангалиев стал чемпионом соревнований среди 15-летних спортсменов. По ходу турнира он обыграл датчанина Януса Бедстеда (3:0), Баламуругана Раджасекарана из Индии (3:1), немца Фридриха Кун Фон Бургсдорфа (3:1), шведа Питера Алестедта (3:0).

В полуфинале казахстанец не оставил шансов корейцу Ли Сынсу - 3:0. В решающем матче Алан Курмангалиев встретился с еще одним представителем команды Южной Кореи Квон Хеком. Противостояние завершилось со счетом 3:1 - казахстанский спортсмен завершает турнир с золотой наградой.

Данная награда стала для него пятнадцатой, завоеванной на международном уровне.

Ранее Алан Курмангалиев стал вторым на турнире по настольному теннису в Испании и завоевал две медали турнира по настольному теннису WTT Youth Star Contender в Катаре.





Фото: olympic.kz



