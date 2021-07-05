Казахстанец стал первым на ультрамарафоне в Узбекистане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 26 по 27 июня в национальном природном парке Узбекистана «Заамин» прошёл Международный трейловый марафон Zaamin Ultra. В нём участвовали более 600 бегунов разных возрастов и профессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди марафонцев были и трое жителей Карагандинской области – супруги Думан и Акмарал Бейсенаевы и Дулат Акбанбетов.

«Я начал заниматься спортом в 22 года, после службы в армии. Увлекаюсь лыжами, велоспортом, бегаю, плаваю, участвую в различных марафонах, в том числе выезжаю за рубеж. В 2018 году участвовал в ультрамарафоне TengriUltra в Алматы, преодолел дистанцию в 70 км, занял третье место. Тогда же получил травму, после чего приостановил забеги на длинные дистанции. Но, узнав о Zaamin Ultra, не смог удержаться. Там очень живописное место: заснеженные вершины гор, хрустально-чистые реки и вечнозелёные кипарисы. Поэтому мы с супругой решили участвовать», – рассказал Думан.

Думан признается, что для него каждый старт – испытание и большой опыт. Маршрут забега был проложен через серпантин с асфальтным покрытием на высоте 2 250 метров над уровнем моря. Спортсмен-любитель пробежал 21 км за 1 час 54 минуты, пересек финишную черту пятым. В возрастной группе среди мужчин 30–39 лет Думан занял первое место и выиграл сертификат на 400 тысяч узбекских сумов. Его супруга Акмарал пробежала символические два километра и получила медаль за участие.

23-летний Дулат Ақбанбетов – мастер спорта по рукопашному бою. Zaamin Ultra стал для него одним из первых крупных марафонов, в котором он принял участие в качестве спортсмена-любителя. Дулат пробежал 50 км. Эту дистанцию требовалось преодолеть за 7 часов. Бегун уложился в 6 часов.

«Несмотря на сложный маршрут марафона, мы не переставали удивляться красоте природы. Преодолевая одни горы, думали, какая же картинка ждёт нас за следующей горой. Я получил много положительных эмоций, убрал из головы барьеры, ещё раз доказал себе, что нет ничего невозможного», – сказал Дулат.

Стоит отметить, что в ультрамарофоне участвовали бегуны из Узбекистана, Казахстана, Украины, России, Азербайджана, Южной Кореи, Германии, Кыргызстана, Ливана, Нидерландов, США, Турции и Франции.

Zaamin Ultra вошёл в серию благотворительных забегов Samarkand Half Marathon, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями. Все средства, полученные со стартовых взносов, будут отданы на благотворительность.



