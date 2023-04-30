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    Казахстанец стал лучшим вратарем юношеского чемпионата мира

    30 Апреля 2023, 13:21

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Голкипер сборной Казахстана до 18 лет Владимир Никитин признан лучшим вратарем ЮЧМ-2023 по хоккею в группе А первого дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию хоккея Казахастана.

    «Во Франции завершился юношеский чемпионат мира в группе А первого дивизиона по итогам которого сборная Казахстана заняла первое место и вышла в элиту юношеского хоккея. Лучшим вратарем турнира, а также лучшим игроком в составе сборной Казахстана, был признан голкипер Владимир Никитин. Вратарь сыграл три матча на ноль, стал лидером по проценту отраженных бросков – 93,64%, при коэффициенте надежности - 1,5», - рассказали в пресс-службе Федерации хоккея Казахастана.

    Напомним, что сборная U18 одержала победу в решающем матче, обеспечив себе путевку в элитный дивизион.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Спорт Хоккей
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