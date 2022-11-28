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    Казахстанец стал чемпионом на турнире по настольному теннису в Португалии

    28 Ноября 2022, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городе Вила-Нова-ди-Гая (Португалия) прошел представительный международный турнир по настольному теннису WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В очередной раз казахстанских болельщиков порадовал своим выступлением карагандинец Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева), завоевавший золотую медаль.

    На пути к пьедесталу почета он победил Натанеля Абрамова (Израиль) 3:0, Натана Артура Пиларда (Франция) 3:0, Вассима Ессида (Тунис) 3:2, Рареса Куэсдина (Румыния) 3:2, Адитья Сарин (Австралия) 3:2.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Португалия Настольный теннис
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