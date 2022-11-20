Казахстанец стал чемпионом на турнире по настольному теннису в Ливане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире WTT Youth Contender Jezzine в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК. На пути к первому месту он переиграл Обада Аль-Абдулла (Катар), Карима Шалтуна (Иордания), Cтивена Морено (Пуэрто-Рико), Беньямина Фараджи (Иран), Реми Шамбе-Вейля (Голландия), Амирмахди Кешаварзи (Иран). Ранее на этом турнире «золотом» отметилась Мария Лукьянова.

Фото: olympic.kz

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