Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанец стал чемпионом на турнире по настольному теннису в Ливане

    20 Ноября 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире WTT Youth Contender Jezzine в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    На пути к первому месту он переиграл Обада Аль-Абдулла (Катар), Карима Шалтуна (Иордания), Cтивена Морено (Пуэрто-Рико), Беньямина Фараджи (Иран), Реми Шамбе-Вейля (Голландия), Амирмахди Кешаварзи (Иран).

    Ранее на этом турнире «золотом» отметилась Мария Лукьянова.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Настольный теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    Клуб настольного тенниса Astana открыли в столице
    Алан Курмангалиев стал бронзовым призером турнира по настольному теннису в Словакии
    Республиканский турнир по настольному теннису пройдет в Алматы
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    4 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    5 Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев
    Новости партнеров