Казахстанец стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Ташкенте в эти дни проходит юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Казахстанец Рахат Бекболат завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в весовой категории до 102 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 377 (175+202) килограммов. Второе место занял Василь Маринов из Болгарии - 370 килограммов. Заза Ломтадзе (Грузия) показал третий результат - 351 килограмм.

