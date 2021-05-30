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    16:21, 30 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанец стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Ташкенте в эти дни проходит юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Казахстанец Рахат Бекболат завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он стал лучшим в весовой категории до 102 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 377 (175+202) килограммов. Второе место занял Василь Маринов из Болгарии - 370 килограммов. Заза Ломтадзе (Грузия) показал третий результат - 351 килограмм.


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