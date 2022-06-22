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    Казахстанец стал чемпионом Азии в Индии

    22 Июня 2022, 04:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гонщик из Казахстана Илья Карабутов стал обладателем золотой медали юниорского чемпионата Азии в столице Индии Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

    «Юниор Илья Карабутов стал чемпионом Азии в омниуме. Юный гонщик забросил в копилку национальной сборной четвертую по счету медаль с золотым отливом. Всего у Казахстана на текущий момент 10 медалей разного достоинства. Поздравляем, @_ilya_2004», - говорится в публикации пресс-службы Федерации велоспорта в Instagram .

    Для Карабутова эта золотая медаль стала второй на чемпионате. 18-го июня он стал чемпионом Азии в командном зачете.

    Азиатское первенство в Индии завершится 22-го июня.

    Ранее сообщалось, что две серебряные медали завоевали казахстанские гонщики на юниорском чемпионате Азии. Гонщица из Казахстана Елизавета Гринберг стала призеркой юниорского чемпионата Азии в индийском Нью-Дели. Еще одно «серебро» чемпионата Азии завоевал казахстанский юниор Артем Захаров в омниуме. А казахстанка Рината Султанова выиграла первую в истории казахстанского велоспорта медаль в дисциплине омниум среди юниорок. Это была «бронза».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индия Молодежь Велоспорт
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