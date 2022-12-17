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    Казахстанец стал бронзовым призером Кубка мира по шорт-треку в Алматы

    17 Декабря 2022, 22:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Конькобежец из Казахстана Денис Никиша выиграл медаль Кубка мира по шорт-треку в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского союза конькобежного спорта.

    «Денис Никиша завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку в Алматы!», — сообщили в Союзе.

    Никиша показал время 41.267 на дистанции 500 метров. Обладателем золотой медали стал польский спортсмен Диан Селлер (41.10), а на второй позиции оказался канадский конькобежец Стивен Дюбуа (41.153).

    Ранее казахстанский спортсмен стал обладателем серебряной медали на домашнем этапе Кубка мира.

    Фото: @qaz.iceteam
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