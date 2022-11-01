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    Казахстанец сразится с лучшим боксером Узбекистана на чемпионате Азии-2022

    1 Ноября 2022, 21:41

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Узбекистанский боксер Руслан Абдуллаев одержал победу в своем первом бою на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Абдуллаев победил японца Сунсукэ Китамото и попал на казахстанского боксера Санатали Тольтаева, который является главным фаворитом в этом весе. Бой Тольтаев — Абдуллаев состоится в среду, 2 ноября.

    В декабре прошлого года Руслан Абдуллаев выиграл чемпионат Узбекистана и был признан лучшим боксером турнира — он получил приз «Руфата Рискиева». Что касается Санатали Тольтаева, то он становился чемпионом Азии среди молодежи и бронзовым призером взрослого чемпионата Азии.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Бокс
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