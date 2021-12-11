Казахстанец, спасший женщину на Гавайях: У меня не было времени задуматься

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Эта история случилась в Гонолулу, столице американского штата Гавайи. Наш земляк Акжан Ансаганов, работающий в этом далеком краю, увидел женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста, и немедленно бросился к ней. Он успел схватить женщину и удерживал до прибытия полиции. После этого губернатор штата выразил благодарность казахстанцу за спасение человеческой жизни и официально объявил 8 ноября днем Акжана Ансаганова.Корреспондент МИА «Казинформ» связался с героем мирного времени по телефону.

– Откуда вы родом?

– Я родился в 1993 году в селе Теректи Маркакольского района Восточно-Казахстанской области. Учился в школе №19 Усть-Каменогорска. В 2015 году окончил факультет международных отношений Педагогического университета имени Абая в Алматы. После этого там же, в Алматы, обучался на юридическом факультете Университета имени Конаева.

– Когда вы впервые оказались в США?

– В Соединенные Штаты Америки я приехал четыре года назад с целью найти работу. В 2017 году устроился водителем в Посольство Республики Казахстан в США. Позднее работал личным помощником. Сейчас работаю советником руководителя Американской инвестиционной компании в Центральной Азии.

– Расскажите, как вы спасли женщину от суицида?

– В тот день, 2 ноября, я шел по улице по своим личным делам. В какой-то момент передо мной оказалась женщина лет 35-40 с заплаканными глазами. Я остановился и посмотрел ей вслед, а она шла к мосту. Я как будто что-то почувствовал и продолжал следить за этой женщиной. И вдруг я понял, что она собирается совершить самоубийство.

Хотя я находился в чужой стране, не задумываясь побежал за женщиной, собиравшейся спрыгнуть с моста. Схватил ее и удерживал. Потому, что, вырвавшись, она могла сразу же упасть с моста. К счастью, там были другие люди, они пришли мне на помощь. Вскоре прибыли и сотрудники полиции.

После этого случая губернатор штата Гавайи вручил мне похвальную грамоту и выразил свою благодарность. Кроме того, он объявил 8 ноября днем Акжана Ансаганова. Думаю, что на моем месте любой человек поступил бы так же. Мой отец был сотрудником полиции. В детстве мы слышали о многих случаях, когда он спасал людей от смерти. Он воспитывал нас так, чтобы мы делали людям добро, в трудных ситуациях протягивали руку помощи.

– Как в США относятся к казахам? Есть ли у казахстанцев в этой стране сплоченность?

– Американцы очень хорошо относятся к нам. Они знают, что у нас обширная страна, многонациональное государство. Знают таких людей, как Абай, спортсменов, добивающихся успехов на мировом уровне, и наших певцов. Казахи здесь живут очень дружно. Мы постоянно общаемся, оказываем друг другу поддержку. При необходимости оказываемся рядом, помогаем советом. Вспоминаем Родину. Мы скучаем по родной земле, по нашим семьям, друзьям. Здешние небоскребы не сравнятся с домом в родном ауыле, множество разных блюд не сравнятся с нашим казы!

– Какие у вас планы на будущее?

– Хочу продолжать свою работу, набираться опыта. Намерен заниматься саморазвитием. Для этого планирую поступить в Оксфордский университет в Лондоне. Наряду с образованием, нельзя забывать и о физкультуре, потому что спорт закаляет человека, придает ему сил. Я каждое утро бегаю, а также занимаюсь в спортзале. Думаю, что буду все это продолжать. Конечно, планов много. И я готов трудиться для достижения своих целей.

– Большое спасибо за беседу!



