Казахстанец спас 10 человек в Южной Корее: его просят представить к госнаграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанца в Южной Корее представили к государственной награде. Таким образом жители страны хотят поблагодарить нашего соотечественника за спасение десяти человек во время пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

ЧП произошло еще месяц назад, однако об этом стало известно только сейчас. Сам казахстанец Али не считает, что совершил подвиг, потому и не рассказал об этом даже родным.

В уездный курортный городок Ян Ян Али приехал в конце 2017 года вместе с семьей на работу. В родном Туркестане занимался евроремонтом и чинил автомобили. Но заказов было мало, поэтому решил заработать в Корее. Снимал комнату. Ее еще называют ванрум. 23 марта в 11 ночи он почувствовал запах дыма. Оказалось, горела комната на этаже, где жил Али.

«Пожар начался вот в этой комнате на втором этаже. Внутри кричала женщина. Али услышал крики, но не смог открыть дверь, поэтому он вышел на улицу и сначала по газовым трубам, а затем вот по этому телевизионному кабелю пробрался внутрь», - сказал корреспондент Владислав Цой.

Спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице. Но Али разбудил соседей, они благополучно покинули свои комнаты и спаслись.

«Такое ощущение было, что я сейчас умру. Если дверь не откроется, я сейчас умру. Задохнусь угарным газом. Ощущение такое было. Открыл дверь, сразу лег на пол и начал дышать там. Потом приподнялся, смотрю, огонь чересчур большой был», - говорит казахстанец Али.

Казахстанец даже родным не сказал, что получил ожоги при пожаре. Отказался и от медицинской помощи, но соседи отвезли его в больницу и оплатили лечение.

«После показаний я пришел сюда за вещами. Она увидела и сказала: с тобой всё в порядке? Ты получил лечение? Тебе надо лежать в больнице? Я сказал: не надо. Обойдемся. Она стояла на своем и отвезла меня в Сеул», - сказал Али.

Али уже купил билет домой, рейс 1 мая, но благодарные соседи не хотят его отпускать и даже написали письмо на имя Президента Кореи с просьбой наградить казахстанца.

«Али должен был вернуться на родину в мае, но удалось продлить его пребывание в Корее, потому что в министерство юстиции были предоставлены статьи про подвиг Али и моё письмо на имя Президента, необходимо предоставить ещё кое-какие документы. Пока на какой срок продлят пребывание - неизвестно, но мне бы хотелось, чтобы он получил не только визу, но и вид на жительство, жил с нами как хороший сосед «, - говорит Чан Сон Ок, жительница уезда Ян Ян.

Отмечается, в Корее ждут в гости и семью Али. У него с супругой должен был родиться ребенок, поэтому она вернулась домой. Теперь в Туркестане его ждут жена, шестилетний сын и годовалая дочь. Своего второго ребенка Али еще не видел. Поэтому первого мая герой хочет вернуться домой, чтобы побыть с семьей. Ну а позже планирует снова приехать в Корею, где у него появились хорошие спасенные им друзья.