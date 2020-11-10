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    Казахстанец пытался выехать в Россию, спрятавшись в ящике для инструментов в Газели

    10 Ноября 2020, 12:12

    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими пограничниками на автомобильном пункте пропуска «Жайсан» (Актюбинская область) пресечена попытка незаконного выезда из Казахстана в Российскую Федерацию гражданина Республики Казахстан, укрывшегося в ящике (отсеке) для инструментов автотранспортного средства «ГАЗель-278831». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Задержан нарушитель границы, укрывшийся в транспортном средстве

    По факту проводятся процессуальные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности водителя транспортного средства, в отношении нарушителя о привлечении к административной ответственности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Транспорт Пограничники
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