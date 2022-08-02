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    • Казахстанец проиграл в первом матче после победы в квалификации турнира в Чехии

    2 Августа 2022 19:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел первый матч основного раунда одиночного разряда турнира «Челленджера» в Либереце (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана встретился с представителем Франции Мануэлем Гинаром и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Матч продлился один час и 17 минут.

    Во время игры Евсеев исполнил одну подачу навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл восемь очков и два гейма подряд.

    Денис на данный момент занимает 264 позицию рейтинга ATP. Ранее Евсеев вышел в основную сетку турнира.


    Фото: sports.kz

    #Спорт #Теннис
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