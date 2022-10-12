Казахстанец проиграл на старте теннисного турнира в Сен-Тропе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин дебютировал на хардовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в Сен-Тропе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с украинским теннисистом Алексеем Крутых казахстанец потерпел поражение от нидерландского дуэта Йеспер Де Йонг — Барт Стивенс. Матч продлился всего 47 минут и завершился в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

По ходу игры Ломакин и Крутых исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также, казахстанец и украинец выиграли четыре очка и три гейма подряд.

Стоит отметить, что встреча проходила на стадии 1/8 финала французского турнира.





Фото: sports.kz