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    Казахстанец проиграл на старте теннисного турнира в Сен-Тропе

    12 Октября 2022, 21:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин дебютировал на хардовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в Сен-Тропе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с украинским теннисистом Алексеем Крутых казахстанец потерпел поражение от нидерландского дуэта Йеспер Де Йонг — Барт Стивенс. Матч продлился всего 47 минут и завершился в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

    По ходу игры Ломакин и Крутых исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также, казахстанец и украинец выиграли четыре очка и три гейма подряд.

    Стоит отметить, что встреча проходила на стадии 1/8 финала французского турнира.


    Фото: sports.kz
    Спорт Франция Теннис
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