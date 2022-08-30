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    Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе

    30 Августа 2022 21:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов дебютировал на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Тулузе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче 1/16 финала против местного теннисиста Артура Реймонда казахстанец потерпел поражение в двух сетах, в обоих проиграв на тай-брейке со счетом 6:7, 6:7. Матч продлился два часа и 39 минут.

    Во время встречи казахстанский теннисист подал три подачи навылет и совершил две двойные ошибки, а также выиграл семь очков и три гейма подряд.

    На данный момент Тимофей Скатов находится на 250-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.


    Фото: sports.kz
    Спорт Франция Теннис
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