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      Восточно-Казахстанская область

    Казахстанец пошутил над женой: теперь он сядет в тюрьму

    16 Августа 2023, 16:23

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Житель Восточно-Казахстанской области Уланского района за ложный донос получил 2 года ограничения свободы, передает МИА «Казинформ».

    Мужчина решил проучить жену и придумал необычный план.

    У них в ходе телефонного разговора с супругой возник словесный конфликт. Женщина часто попрекала его тем, что автомобиль принадлежит ей, а он постоянно забирает его по своим делам. Муж решил ее проучить. У него возник план – сымитировал хищение автомобиля.

    Попросил своего брата отогнать автомашину в его гараж. А позже заявил об угоне автомобиля.

    Будучи официально предупрежденным об уголовной ответственности по статье 419 УК РК, мужчина, не задумавшись о последствиях и всей серьезности ситуации заведомо ложно сообщил якобы о совершенном преступлении. И получил ограничение свободы сроком на 2 года.

    «В настоящее время осужденный поставлен на учет службы пробации Уланского района Восточно-Казахстанской области. С ним проведена беседа профилактического характера по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Осужденный порядок и условия отбывание наказания не нарушает, желает встать на путь исправления. И больше так не шутить с женой», - отметил старший инспектор СП №1 Уланского района ДУИС по ВКО Шынар Баймуратова.

    Автор:

    Артем Волков

    Восточно-Казахстанская область
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