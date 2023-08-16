Казахстанец пошутил над женой: теперь он сядет в тюрьму

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Житель Восточно-Казахстанской области Уланского района за ложный донос получил 2 года ограничения свободы, передает МИА «Казинформ».

Мужчина решил проучить жену и придумал необычный план.

У них в ходе телефонного разговора с супругой возник словесный конфликт. Женщина часто попрекала его тем, что автомобиль принадлежит ей, а он постоянно забирает его по своим делам. Муж решил ее проучить. У него возник план – сымитировал хищение автомобиля.

Попросил своего брата отогнать автомашину в его гараж. А позже заявил об угоне автомобиля.

Будучи официально предупрежденным об уголовной ответственности по статье 419 УК РК, мужчина, не задумавшись о последствиях и всей серьезности ситуации заведомо ложно сообщил якобы о совершенном преступлении. И получил ограничение свободы сроком на 2 года.

«В настоящее время осужденный поставлен на учет службы пробации Уланского района Восточно-Казахстанской области. С ним проведена беседа профилактического характера по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Осужденный порядок и условия отбывание наказания не нарушает, желает встать на путь исправления. И больше так не шутить с женой», - отметил старший инспектор СП №1 Уланского района ДУИС по ВКО Шынар Баймуратова.