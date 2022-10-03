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    Казахстанец получил повестку в России - МИД РК прокомментировал информацию

    3 Октября 2022, 16:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров ответил на вопрос, как быть казахстанцам, проживающим в России, которые получили повестку о мобилизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге гражданину Казахстана, получившему вид на жительство в России, вручили повестку о призыве на частичную мобилизацию.

    «Естественно, бывают какие-то несоответствия в информационных базах. Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство - это не гражданство, он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана. Нужно юридически доказывать, что он гражданин Казахстана», - заявил в ходе брифинга для журналистов Айбек Смадияров.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Россия
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