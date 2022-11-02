Казахстанец получил должность в Международной организации гражданской авиации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Париже с 1 по 4 ноября 2022 года проходит десятое совещание специальной группы ИКАО (Международная организация гражданской авиации, от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) по авиационной безопасности в регионе Европы и Северной Атлантики (ENAVSECG/10), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

На совещании рассматриваются проблемы и усилия государств, направленные на противодействие угрозам гражданской авиации, а также последние технологические и инновационные разработки в сфере авиационной безопасности.

В первый день юбилейного совещания состоялись выборы нового председателя специальной группы и его заместителей по авиационной безопасности. В голосовании участвовали государства члены Европейского/Североатлантического бюро ИКАО в Париже.

По результатам голосования одним из вице-председателей спецгруппы ENAVSECG/10 избран кандидат от Казахстана – заместитель генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» Дархан Еспотанов. Председателем стал кандидат от Франции, вторым вице-председателем – представитель Латвии.

В основные функции председателя и вице-председателей входит организация ежегодных совещании специальной группы, обеспечение координации и взаимодействия между странами региона по вопросам авиабезопасности, рассмотрение и одобрение предложений по обновлению стандартов и рекомендуемой практики приложения 17 ИКАО, составление отчетов и разработка новых инициатив, направленных на развитие авиабезопасности.

«Избрание представителя нашего государства на должность вице-председателя специальной группы ИКАО будет способствовать повышению статуса Казахстана на международной арене и укрепит позиции страны как лидера в Центральной Азии в области авиационной безопасности. Данное решение полностью соответствует новому видению AAK, направленному на становление Казахстана в регионального и глобального ключевого игрока в гражданской авиации», - отмечают в МИИР.

Фото: gov.kz



