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    • Казахстанец поборется за золотую медаль ЧМ U17 по вольной борьбе в Риме

    30 Июля 2022 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Дарын Аскербек поборется за золотую медаль чемпионата мира U17 по вольной борьбе в Риме (Италия). Ою этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсмен на мировом первенстве представляет страну в категории до 55 килограммов. В полуфинале Аскербек оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он прошел Хусанбоя Усмонова (Узбекистан), Арена Серобяна (Армения).

    В финале борец встретится с Джаксеном Патриком Форрестом из США.

    Фото: olympic.kz
    #Спорт
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