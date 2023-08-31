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    Казахстанец победил секунданта чемпиона мира по шахматам

    31 Августа 2023, 18:30

    ДЮССЕЛЬДОРФ. КАЗИНФОРМ - На командном чемпионате мира по быстрым шахматам 2023, который завершился в Дюссельдорфе, казахстанский гроссмейстер Дармен Садвакасов обыграл Рихарда Раппорта, десятого шахматиста в мире на сегодняшний день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    Румынский шахматист, ранее выступавший за Венгрию, известен как основной секундант действующего чемпиона мира Дин Лижэня во время матча за звание чемпиона мира по шахматам 2023.

    Дармен Садвакасов выступал в составе международной команды «Шахматные пенсионеры» (Chess Pensioners), которая заняла 10 место по итогу Чемпионата. В 11 раунде Садвакасову в соперники достался сильный противник Рихард Раппорт, но казахстанец сумел его одолеть.

    На турнире в Дюссельдорфе принимали участие 36 команд, состоящих из 6 человек - 4 гроссмейстера - мужчины, одна женщина и 1 любитель. Среди участников множество известных именитых гроссмейстеров, таких как экс-чемпионы мира Владимир Крамник и Вишванатан Ананд, звезды Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Левон Аронян, и, например, финалист Кубка мира в Баку, индийский вундеркинд Рамешбабу Прагнанандха.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Германия Шахматы
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