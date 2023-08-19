Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанец победил азербайджанца на турнире по смешанным единоборствам в Баку

    19 Августа 2023, 08:37

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Octagon 48 в Баку (Азербайджан) состоялся поединок между азербайджанским непобежденным бойцом Элтажем Хасановым (7-0) и казахстанцем Жансериком Жаксыгулулы (4-3) по прозвищу «Джакс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Бой не продлился всю отведенную дистанцию и закончился в первом раунде: Жаксыгулулы успешно провел удушающий прием.

    Таким образом, Жансерик Жаксыгулулы одержал пятую победу в профессиональной карьере, а Элтаж Хасанов потерпел первое поражение в профи-ММА.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции
    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу
    Стали известны дата и место боя Куата Хамитова с Александром Шлеменко
    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области