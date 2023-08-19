Казахстанец победил азербайджанца на турнире по смешанным единоборствам в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Octagon 48 в Баку (Азербайджан) состоялся поединок между азербайджанским непобежденным бойцом Элтажем Хасановым (7-0) и казахстанцем Жансериком Жаксыгулулы (4-3) по прозвищу «Джакс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Бой не продлился всю отведенную дистанцию и закончился в первом раунде: Жаксыгулулы успешно провел удушающий прием.

Таким образом, Жансерик Жаксыгулулы одержал пятую победу в профессиональной карьере, а Элтаж Хасанов потерпел первое поражение в профи-ММА.