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    Казахстанец остановился в шаге от медали ЧМ по тяжелой атлетике

    7 Декабря 2022, 09:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Арли Чонтей выступил на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Боготе (Колумбия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он принял участие в состязаниях в весовой категории до 55 кг и занял по итогам четвертое место с показателем 259 кг по сумме двоеборья — в рывке его результат составил 118 кг, а в толчке — 141.

    Победителем стал представитель Таиланда Тхирапонг Силачай — 265 (117+148), второе место занял Сон Дин Нго из Вьетнама — 260 (117+143), замкнул тройку призеров с аналогичным итоговым результатом, но меньшим показателем в рывке южнокорейский атлет Ким Йонгхо — 260 (115+145).

    Всего от Казахстана на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике заявлено 13 спортсменов.


    Фото: sports.kz
    Спорт Тяжелая атлетика
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