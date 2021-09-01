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    Казахстанец остановился в шаге от финала Паралимпиады-2020 в плавании

    1 Сентября 2021, 09:03

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский парапловец Сиязбек Далиев выступил в предварительном заплыве на 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    С результатом 35.49 Сиязбек расположился на четвертой строчке в своем старте, а в итоговом протоколе занял девятое место, расположившись в шаге от восьмерки финалистов. Ранее Далиев занял пятое место на аналогичной дистанции баттерфляем. Также сегодня другие казахстанские пловцы Нурали Советканов и Нурдаулет Жумагали смогли пробиться в финал состязаний на 100 метров брассом (SB13).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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