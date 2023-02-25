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    Казахстанец Оразбек Асылкулов вышел в финал малого чемпионата мира по боксу

    25 Февраля 2023, 22:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов выступил в полуфинале международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Асылкулов встретился с армянином Артуром Базеяном и победил его раздельным решением судей.

    Оразбек Асылкулов вышел в финал малого ЧМ-2023 по боксу и будет биться за «золото». Он стал первым финалистом в составе мужской сборной Казахстана. Также сегодня за выход в финал поборется Нурканат Райыс (75 кг) – ему будет противостоять болгарский боксер Киван Рами. Оразбек Асылкулов в 2021 году становился чемпионом Казахстана. Что касается его соперника, то Артур Базеян является серебряным призером чемпионата Европы-2022.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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