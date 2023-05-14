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    Казахстанец Нурбек Оралбай стал чемпионом мира по боксу в Ташкенте

    14 Мая 2023, 20:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай завоевал «золото» на чемпионате мира в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В финале в весовой категории до 80 килограммов он встретился с Тохтарбеком Танатханом из Китая и одержал победу раздельным решением судей.

    22-летний Нурбек Оралбай - бронзовый призер чемпионата Азии-2022, чемпион Казахстана-2021, серебряный призер чемпионата Казахстана-2020, чемпион мира среди молодежи-2018, серебряный призер чемпионата Азии среди молодежи-2018, многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.

    Ранее победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай и капитан сборной Асланбек Шымбергенов, также Дулат Бекбауов взял «серебро».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Бокс
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