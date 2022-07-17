Казахстанец нокаутом лишил титула россиянина в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На турнире Eagle FC 48 & Naiza FC 41 в Актау состоялся главный бой вечера, в котором сразились казахстанский файтер Даурен Ермеков (16-5) и россиянин Гамзат Хирамагомедов (10-1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок был титульным: на кону стоял пояс «временного» чемпиона EFC в среднем весе. Рассчитанный на пять раундов бой не продлился всю отведенную дистанцию и закончился досрочной победой Ермекова - техническим нокаутом во втором раунде. Также в первом раунде Ермеков отправил своего оппонента в нокдаун.

Таким образом, Даурен Ермеков одержал 17-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул «временного» чемпиона Eagle FC. Что касается его соперника, то Гамзат Хирамагомедов потерпел второе поражение. Перед боем российский боец обещал «уронить» казахстанца.