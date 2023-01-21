Казахстанец нокаутировал турка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Жансерик Жаксыгулов провел бой против турецкого спортсмена Фатиха Шентурка (2-1) на турнире лиги Octagon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz .

В самом конце поединка казахстанский файтер после серии мощных ударов руками также провел несколько попаданий коленом и отправил турецкого бойца в нокаут.

Эта победа стала четвертой в профессиональной карьере Жаксыгулова при двух поражениях.

Главным событием турнира станет бой казахстанца Азата Максума (15-0) с бразильцем Фабрисио Нуньесом (8-0).



