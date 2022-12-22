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    Казахстанец назван лучшим зарубежным теннисистом 2022 года

    22 Декабря 2022, 22:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летний Зангар получил награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В уходящем году казахстанец завершил сезон в топ-10 и выиграл по два титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.

    «Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своих тренеров и, конечно же, Федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там сыграть достойно», - сказал Зангар Нурланулы.

    В прошлом году в этой номинации победила еще одна казахстанка Зара Даркен.
    Теннис
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