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    Казахстанец Милад Карими стал лучшим гимнастом этапов Кубка мира - 2023

    2 Мая 2023, 05:15

    КАИР. КАЗИНФОРМ - В столице Египта финишировал завершающий этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

    «На этапе Кубка мира в Каире определились лучшие гимнасты года. По итоговым результатам Милад Карими — лучший гимнаст в вольных упражнениях этапов Кубка мира 2023», - сообщили в федерации.

    Ранее казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в столице Азербайджана Баку.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Гимнастика
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