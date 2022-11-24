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    Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Италии

    24 Ноября 2022, 20:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Михаил Кукушкин занимающий 223-ю строчку в мировом рейтинге АТР пробился в ¼ финала турнира серии ATP Challenger в итальянском городе Андрия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Казахстанец в матче второго круга уверенно обыграл бельгийца Микаэля Гритца (264 АТР) со счетом 6:1, 6:3. За час и 42 минуты игрового времени Михаил три раза подал навылет и реализовал четыре брейка.

    Соперником Кукушкина за выход в полуфинал турнира будет австриец Юрий Родионов.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Италия Теннис
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