Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - Позади первый день XXVIII Международного конкурса молодых исполнителей эстраднойпесни «Витебск-2019», с небольшим отрывом лидирует участник из КазахстанаАдильхан Макин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Как подчеркнули неизменные ведущие конкурса Денис Дудинский и Катерина Раецкая, 16 участников приехали с разных континентов, они принадлежат разным культурам и религиям, но их всех объединила музыка. Под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга они исполняли славянские хиты.

Казахстанец Адильхан Макин за свое выступление получил 89 баллов. Второе место дали представительнице Израиля Илай - 87 баллов, третье место в первый день конкурса поделили Дмитрий Бабак из Украины и Георгий Путкарадзе (Грузия). У них по 86 баллов.

Напомним, Димаш Кудайберген победил на XXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015». А с участием в китайском международном конкурсе «I Am a Singer» Димаш обрел популярность в Китае и других странах. Димаш прошел 10 отборочных туров конкурса «Singer-2017» и первым, в общем зачете, прошел в финал. В финале он уступил китаянке Лин Илян и занял второе место.