Казахстанец купил команду «Формулы-1»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Компания Hitech Global Holdings Limited, владеющая и управляющая британской гоночной командой Hitech Grand Prix, договорилась о продаже 25% своей доли казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Автоспорт давно интересует меня лично, и я рад вступить в партнерство с организацией, которая добилась успеха в стольких категориях и имеет такие амбиции на будущее», - приводятся слова Владимира Кима в сообщении Hitech.

«Мы уже давно занимаемся спортом, однако это наша первая глобальная инвестиция в автоспорт. Его динамичная привлекательность, растущая известность, маркетинговые возможности для бизнеса и увеличивающаяся база болельщиков соответствуют моим личным и коммерческим амбициям», - добавил он.

Отметим, компания Hitech Grand Prix Limited основана в 2015 году. В ее состав входят шесть гоночных команд, которые выступают в чемпионатах «Формулы-2», «Формулы-3» и «Формулы-4». Она также является центральным оператором категории Ф4 в международных автоспортивных играх. В 2023 году Hitech подала заявку на участие в чемпионате мира «Формулы-1» с 2026 года.